Adrien Rabiot, le duc noir et blanc qui s’est rendu au PSG

Il est sorti de l’académie du PSG, Adrien Rabiot. Mais en réalité, sa carrière de jeunesse a commencé dans d’autres rivages. Avant d’arriver au Parco dei Principi, le milieu de terrain aujourd’hui à la Juventus portait également les maillots de Manchester City et Pau, un petit club des Pyrénées françaises. Et c’est là que le PSG l’a remarqué, l’emmenant à l’ombre de la Tour Eiffel en 2010. Quelques saisons avec les garçons, puis le saut en première équipe avec les attentes des prédestinés. Même en France, en fait, les milieux de terrain avec un énorme potentiel comme eux bien. Rabiot a dû couder et faire son chemin, ainsi que vivre avec un surnom particulier: le duc. Élégant et hautain sur le terrain, il a un physique superbe et une qualité technique hors du commun. Mais peut-être aussi un peu trop d’indolence dans certaines circonstances. En 2013, après le début, il est allé en prêt à Toulouse, puis au retour à Paris par la porte principale. Cependant, son nom est toujours resté au centre de l’actualité du marché: un peu pour ses qualités, un peu pour un renouvellement qui n’a jamais vraiment décollé avec les Parisiens. Ou du moins naufragé dès les premiers bars. Barcelone, Manchester City, Manchester United … les équipes qui ont bougé pour lui étaient nombreuses et importantes, mais au final, la Juventus l’a remportée l’été dernier, la remportant à zéro. Dans sa carrière, malgré son jeune âge, il a déjà remporté 5 championnats de France, 5 Super Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue et 4 Coupes de France. Aujourd’hui, Adrien Rabiot a 25 ans.

Marco Ballotta, Rémi Garde, José Basanta, Maxi Lopez, Marcello Gazzola, Tim Krul et Gabriel Jesus sont également nés aujourd’hui.