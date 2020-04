Aduriz veut dire au revoir à la finale de la Copa del Rey

L’attaquant de l’Athletic Club Aritz Aduriz a assuré ce mercredi que ce qu’il aimerait le plus serait de dire au revoir au football et à son club actuel en finale de la Copa del Rey qu’ils doivent contester contre la Real Sociedad, raison pour laquelle il demanderait de prolonger son contrat et de reporter son adieu définitif jusqu’à après cette partie, dont la date est dans l’air en raison de l’arrêt des compétitions pour le coronavirus.

04/01/2020 à 14:30

CEST

Europa Press

“Ce n’est pas une décision qui ne dépend que de moi, Athletic devrait accepter. Si c’était moi, il n’y a rien que j’aimerais plus que pouvoir jouer et être dans cette Coupe. Il n’y a pas le moindre doute que c’est ce que j’aimerais le plus “, a-t-il reconnu lors d’une conférence de presse avec les médias et les fans à travers de la chaîne Youtube d’Athletic.

Bien sûr, il a dit que personne ne voudrait qu’Aritz Aduriz soit “éternel”. “Nous avons tous besoin de changements et de nouveaux visages. L’athlétisme est au-dessus des noms, des personnes et des joueurs. Ces changements sont nécessaires, c’est un processus naturel. Personne ne veut toujours voir les mêmes joueurs, à la fin nous nous ennuierions”, a-t-il déclaré détendu, en précisant. que cette prolongation du contrat serait de toute façon temporaire.

Et, en vue du futur retrait postérieur, le joueur vétéran pense qu’il continuera d’être lié au football. “Le ballon a été mon premier amour. En fin de compte, le football occupe une place importante dans ma vie et à l’avenir, il l’occupera également, je ne sais pas comment. Mais d’une manière ou d’une autre, je continuerai à être lié au football. faire d’autres choses que je n’ai pas pu faire jusqu’à présent, mais à l’avenir, j’aurai un lien avec le football “, a-t-il souligné.

En tout cas, Aduriz ne considère pas que “la chose la plus importante en ce moment” est son adieu ou son football. “Il y a des choses beaucoup plus importantes à résoudre, et avec l’aide de nous tous, nous allons le résoudre et nous allons avancer. C’est ce que je pense maintenant”, a-t-il souligné.

La personne de Gipuzkoa a en tête la situation difficile actuelle, Pour cette raison, il estime que l’accent devrait être mis sur la lutte contre le coronavirus. Pourtant, il a reconnu qu’il rêve toujours de soulever cette Copa del Rey. “Ce que nous voulons tous, c’est que cette possibilité de gagner puisse être donnée. Peu m’importe qui a marqué ce but, le plus important est de pouvoir vivre une finale de cette ampleur, cette équipe le mérite. Gagner avec Athletic est ce dont nous rêvons tous.” “, être sincère.

VOIR “UNE PRÉ-SAISON MINIMALE EST ESSENTIELLE” AVANT LA CONCURRENCE

Qu’il ait marqué le but gagnant ou non, il ne jugerait pas nécessaire que son temps à l’Athletic mérite d’avoir une statue dans la ville ou à San Mamés. “Si cette pandémie dont nous souffrons nous a appris quelque chose, c’est pour mettre les choses en perspective et les rendre relatives. Ceux qui méritent vraiment une statue et devraient avoir une reconnaissance ont clairement fait savoir qui ils sont, ni moi ni un footballeur n’a besoin de reconnaissance de ce type “, at-il dit. “Je mettrais une statue pour ceux qui se battent tous les jours sur la ligne de front, dans tous les hôpitaux”, a-t-il ajouté.

D’un autre côté, il voit “une pré-saison minimum comme un must” avant de disputer à nouveau la Liga Santander. “Être à la maison sans toucher au ballon ni avoir de grands espaces … Le football est très concret, il va falloir s’adapter avant de jouer car si ce n’était pas une débâcle, il y aurait beaucoup de blessés”, a-t-il prédit.

«Ce sont des moments très compliqués pour tout le monde, mais d’un autre côté, cela a fait ressortir le côté le plus humain et le plus humain de cette société. Il y a beaucoup de choses que nous allons devenir très positives, ce sera un avant et un après. Peut-être que nous ne l’avons pas vécu avant maintenant, cela peut être un mal nécessaire de réaliser beaucoup de choses importantes et de nous faire réfléchir “, a-t-il dit à propos de la crise sanitaire actuelle.