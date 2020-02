Affaire Amrabat: Naples est toujours irritée | Primapagina

Sofyan Amrabat est un joueur de la Fiorentina depuis la semaine dernière. Pour l’année prochaine, car pour cette saison le milieu de terrain marocain ne pouvait plus bouger, une question de réglementation. Pourtant, son passage en violet continue de laisser un sentiment d’irritation à la direction de Napoli: c’est parce que depuis longtemps le ds bleu Cristiano Giuntoli a eu leaccord total de novembre avec Vérone pour Amrabat, c’est le joueur qui a rejeté le contrat et le plan de Naples. Malgré des mois de réunions, de négociations et d’implication directe.

EMPLACEMENT NET Napoli pense qu’ils les ont tous essayés parce qu’ils croyaient fermement en Amrabat. Il était venu 20 millions d’euros y compris les primes, mais Amrabat a toujours juré qu’il ne voulait pas aller à Naples à partir de novembre et a tenu parole. Sans doute, au point que lorsque l’option Fiorentina est cochée, elle voulait l’attraper. Provoquant la déception, l’amertume de la direction bleue qui tentait par tous les moyens de le convaincre. Même avec une nouvelle augmentation de dernière minute, au cours de la dernière semaine de marché, mais Amrabat a tenu parole. Avec tout le respect dû à Napoli.