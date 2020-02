Affaire Smalling: la position de la Juve | Primapagina

Chris Smalling est un point d’interrogation sur le marché. Un canon lâche, car la Roma est très satisfaite de la performance du défenseur anglais emprunté à Manchester United qui n’a pas l’intention de le donner en juin: l’idée de le racheter pour 12/13 millions comme on le pensait en septembre est devenu une utopie, la direction des Red Devils a relevé la barre après ses excellentes performances et pour cette la discussion avec les Roms reste valable et agréable à Smalling, mais il y a des rumeurs constantes sur l’avenir de l’usine. Y compris une application du Juventus relancé par l’Angleterre avec une grande force au cours des dernières heures.

LA POSITION DU JUVE – De son côté, le La direction de la Juventus aujourd’hui ne confirme pas l’idée de Smalling. Parce que Chris aura 31 ans en novembre, il n’a pas l’intention de faire un gros investissement sur lui, surtout si Maurizio Sarri restera sur le banc, préférant différents défenseurs pour des caractéristiques par rapport à l’impulsivité et à l’explosivité de l’Anglais. De plus, le Le match d’enchères de Manchester United n’aime pas la Juve qui, tout en appréciant le défenseur, ne l’a pas ciblé. La réduction peut être une bonne affaire, mais les Roms n’ont pas l’intention d’abandonner. Et la Juve ne se classe pas au premier rang.

Écoutez “Smalling affair: Juve’s position” sur Spreaker.