Affrontements Albanova-Afragolese, justice sportive en attente. Voici la raison

NAPLES. Concernant les événements malheureux qui se sont produits samedi avant le défi entre Albanova et Afragolese, il y a quelques minutes, la réponse du juge est arrivée. Dans la pratique, la justice sportive attend le rapport des Carabiniers de Casal di Principe sur les événements qui se sont produits et ce n’est que plus tard qu’elle définira les portes closes, les amendes et autres mesures.

VOICI LA GS

COURSE DU 16 / 2/2020

ALBANOVA CALCIO – VIS AFRAGOLESE 1944

La TPS a lu ce qui a été rapporté par le commissaire de terrain et c’est que le même a été informé, par un opérateur de la police, que 10 ‘avant la course, il y avait eu des affrontements entre les deux supporters à l’extérieur de l’usine et que ces troubles impliquait un responsable de la société Vis Afragolese qui était secouru et transporté à l’hôpital de Castelvolturno, a ordonné la soumission d’une demande de rapport par la société Carabinieri de Casal di Principe, qui s’est produite lors des affrontements, et se réserve le droit d’appliquer toute sanction contre les responsables de la réception du rapport.