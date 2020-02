Affrontements Albanova-Afragolese, le stade “Scalzone” ferme les portes: les détails

Après les incidents désagréables qui se sont produits à l’extérieur du stade “Angelo Scalzone”, Albanova-Afragolese (Cliquez ici pour la reconstitution des événements), l’usine de Casal di Principe ferme temporairement ses portes.

La décision vient conjointement de l’administration de la ville et d’Albanova, qui ferme en fait l’usine Casalese à chaque match de football jusqu’au 12 mars avant même les décisions de la justice sportive, avec la motivation suivante: “Afin de ne pas laisser quelques méchants ruiner la magie du sport et sa fonction sociale de croissance et de rachat”, nous lisons dans un extrait de la résolution municipale.

Il indique également que le premier match à domicile d’Albanova, après “l’interdiction automatique”, sera gratuit pour les étudiants, juste pour donner un signal opposé à ce qui s’est passé le 15 février. En pratique, Albanova ne disputera pas deux matchs à la “Scalzone”, ni à celui du prochain tour avec le Virtus Volla (Avec le match qui se jouera à huis clos à la mairie de Trentola Ducenta dimanche à 15h00, ndlr). Et le 28ème jour avec laAfro Napoli United. Le retour dans l’usine locale aura donc lieu à l’occasion du 30ème quart avec le Marcianise.

Depuis la page Facebook officielle du Département des sports de la municipalité de Casal di Principe