Afragolais, il y aura 4 absences en Coupe face à Puteolana

L ‘afragolese sera confronté demain à 14h30 Puteolana 1902, dans la course retour du Demi-finale de la Coupe amateur italienne, chez le “Pape” de Cardito, qui sera le starter du match de super championnat prévu dimanche entre les deux clubs.

Le match aller s’est terminé avec un score de 0-0, ce qui laisse le discours de qualification très ouvert. Il y aura quatre joueurs absents pour la formation d’Afragola, c’est-à-dire le disqualifié Lagnena et compter, en plus de Ausiello et Palumbo, gardé par précaution au repos mais qui peut déjà être disponible pour le prochain match de championnat.

Ci-dessous la liste des techniciens convoqués Giovanni Masecchia:

Les gardiens de but: Caputo, Pragliola, Schiano.

Les défenseurs: Della Monica, Giordano, Lieto, Liguori, Liguoro, Nocerino, Romano.

milieux de terrain: Marigliano, Marzullo, Ricci, Santonicola, Viscido.

attaquants: Befi, Fava Passaro, Boeuf, Murolo, Russo, Signorelli, Sogno.