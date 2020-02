Afragolais, il y aura 5 défections de rossoblu contre Mariglianese

La prestigieuse victoire du Coupe d’Italie (Cliquez ici pour revivre les émotions du succès de rossoblu), leafragolese est prêt à se replonger dans le championnat, avec le défi prévu pour demain sur le terrain Mariglianese.

L’équipe rossoblu est aux prises avec un virus de la grippe qui a affecté trois éléments de l’équipe Giovanni Masecchia, qui devra abandonner pour cette cause un Manzo, Marigliano et Lieto. Aussi absent du disqualifié Lagnena et compter, ce dernier étant sur le point de se remettre de sa blessure. Le jeune attaquant s’ajoute à la première équipe Percope.

Voici tous les joueurs disponibles pour le rossoblu:

Les gardiens de but: Caputo, Pragliola, Schiano.

Les défenseurs: Della Monica, Giordano, Liguori, Liguoro, Nocerino, Palumbo, Romano.

milieux de terrain: Ausiello, Marzullo, Ricci, Santonicola, Viscido.

attaquants: Befi, Fava Passaro, Murolo, Russo, Signorelli, Sogno, Percope.