Afragolais, le défi de la Coupe d’Italie avec Corato est joué: les détails

Bien qu’à huis clos, comme l’exige le décret ministériel pour la prévention de la propagation de Covid-19, le match entre Corato et afragolese sera joué régulièrement.

La course, prévue à 14h30 le mercredi 11 mars, se jouera en l’absence du public au stade “Coppi” de Ruvo di Puglia. Rappelons que la réunion sera valable pour le troisième et dernier jour du groupe G du Amateurs de la Coupe d’Italie, au cours de laquelle le rossoblu sera appelé à réussir ou à tirer avec 4 buts ou plus pour accéder au tour suivant (Cliquez ici pour les détails). Comme annoncé précédemment, cependant, le championnat s’arrêtera au prochain tour.

