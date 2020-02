Afragolais, Niutta dissipe la déception post-Albanova et relance ses ambitions

Raffaele Niutta, naturellement secoué après les événements désagréables liés à la rencontre avec leAlbanova (Cliquez ici pour les détails), avait démissionné de son poste de président duafragolese.

Des démissions qui restent techniquement toujours en vigueur, mais en fait la déception pour ce qui s’est passé a été partiellement éliminée. Le parrain rossoblu envoie en effet un signal sans équivoque en annonçant un nouveau partenaire pour les échanger en afragolais, l’accompagnant de la phrase suivante publiée par les chaînes officielles du club, qui se lit comme suit: “Le président, bien que démissionnaire, Raffaele Niutta, implique dans le projet rossoblu un autre grande entreprise, déjà beaucoup de prestige absolu, confirmant que, indépendamment, un avenir radieux est prévu pour la ville et les partisans d’Afragola».

Un message qui parle de la planification et de l’avenir, adressé de manière claire et ronde à sa propre place et aux rivaux du groupe A d’excellence Campanie, dans le but que pour les dirigeants la promotion directement dans Série D. Un soupir de soulagement important pour les partisans de rossoblu, qui peuvent retourner au rêve, comme cela a été fait avec beaucoup d’enthousiasme jusqu’à présent.