“Afragolais? Nous avons besoin des armes utilisées avec Albanova”

Le technicien de Casoria, Ivan De Michele, a analysé avec une grande satisfaction le succès 1-0 dans l’affrontement direct avec leAlbanova, ce qui permet à ses hommes d’armer la 4e place et même d’approcher la troisième place occupée par le Frattese.

Voici ses paroles, diffusées sur les chaînes officielles du club violet: “Nous avons remporté une autre finale, il en manque maintenant 12 et chacune doit être abordée comme si c’était la dernière, mais dans cet esprit nous irons très loin. Au début, Albanova a fait un bon coup de pied et dans les 20 premiers ‘il a engagé notre gardien de but, mais ensuite nous avons grandi et surtout en deuxième mi-temps nous n’avons pas donné grand-chose, montrant la bonne attitude. Je veux dédier ce succès à mon fils qui me suit toujours “.

Et aussi en vue du prochain match avec le cuirassé afragolese: “Avec nos meilleures armes, c’est-à-dire la détermination et l’intensité, nous avons rapporté trois points très importants avec Albanova, et ils devront être les mêmes pour être utilisés dans le match contre le rossoblu. Ça part toujours de 0-0 et en 11 contre 11, puis peu importe le résultat, je veux une belle performance ».