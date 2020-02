Afragolese, a mis fin à l’opération pour Nicola Pannone

Comme nous vous l’avions dit ces derniers jours, reconstituer ce qui s’est malheureusement passé à l’occasion de Albanova-Afragolese (Cliquez ici pour tous les détails), l’une des dates possibles de l’opération prévue pour Nicola Pannone.

Le malheureux manager rossoblu, a en effet été opéré il y a peu de temps après avoir signalé la rupture du fémur. La chirurgie s’est bien déroulée, avec Pannone qui devra désormais suivre le processus de rééducation pour reprendre ses fonctions motrices au fil du temps. Bonne nouvelle après une histoire très triste qui laisse des séquelles lourdes et tangibles, avec l’avenir d’Albanova et d’Afragolais encore incertain après la démission de leurs mécènes respectifs, Giuseppe Zippo et Raffaele Niutta.

Ci-dessous la déclaration officielle de la société rossoblu, qui exprime également les remerciements de Pannone lui-même:

La réalisatrice Nicola Pannone a réussi la chirurgie du fémur. Le même directeur a tenu à remercier l’hôpital “Pineta Grande” de Castel Volturno, en particulier le département “Orthopédie” et l’équipe du professeur Raffaele Russo avec le chirurgien orthopédiste professeur Antonio Guastafierro, pour leurs compétences incontestables et leur professionnalisme dans la délicatesse. intervention.

Notre directeur entend également remercier toute la ville d’Afragola et au-delà pour les innombrables appels et la myriade de messages de proximité reçus. Nous continuerons à vous informer à la fois sur le rétablissement de notre bien-aimé directeur et sur la guérison du fan de Rossoblu Gaetano qui a également été impliqué dans les troubles lors de l’avant-match Albanova – Afragolese.