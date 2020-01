Afragolese-Mondragone 2-2, rossoblu remontait deux fois mais revenait premier

Au stade “Papa” de Cardito, leafragolese a accueilli le Mondragone pour le 21e jour du Groupe A de Excellence en Campanie.

Un grand désir de continuer à gagner pour les Afragolais, qui visent Puteolana 1902, qui pourrait également être affecté par les adieux annoncés par le président Casapulla (Cliquez ici pour les détails). D’un autre côté, Mondragone est appelé à la tâche pas simple de sortir indemne du défi, de continuer à cultiver le jeu de rêve, dans une lutte de plus en plus avec plus d’équipes.

Les rossoblu prennent le terrain à droite et après 6 ′ ils trouvent l’avantage sur Manzo, qui ne manque pas le coup sûr 1-0 sur les passes décisives de Befi. Cependant, la réponse de Mondragone a été rapide et à 20 ‘, il a marqué l’égalité avec Di Maio qui a fait une belle conclusion, portant le score à 1-1. La première partie du jeu se termine sans autres émotions.

En seconde période, nous repartons au nom de l’équilibre, au moins jusqu’à 22 ‘quand Befi fait avancer les Afragolais avec une belle passe. A 41 ‘, c’est pourtant un autre chef-d’œuvre pour rétablir la parité, cette fois avec Menna qui trouve le centre directement sur un coup franc pour la finale 2-2.

Cette opportunité a été à moitié exploitée pour les Afragolais, qui ont accroché une Puteolana dévastée par les déclarations de Casapulla et battu 2-1 sur le terrain de Virtus Volla. Derrière, cependant, raccourcit le Frattese, qui passe à -5 et augmente ses chances de leadership. Excellent point pour un Mondragone qui veut avoir son mot à dire jusqu’à la fin de la saison pour une place en playoffs.