Afragolese-Vultur 2-0, spectacle Fava Passaro: entrez et signez la victoire avec deux buts

Au stade “Papa” de Cardito, le premier acte de la scène nationale du Amateurs de la Coupe d’Italie, parmi les hôtes duafragolese et le Vultur Rionero, composants du groupe G avec Corato qui s’est reposé ce tour.

Le rossoblu part avec véhémence à la recherche de l’avantage, le premier ballon concret arrivant à 18 ‘après quelques tentatives moins insidieuses; Le bœuf se libère bien pour le centre en pêchant dans la zone d’Ausiello qui anticipe l’arrière-garde lucanienne y compris le gardien de but sortant, mais le ballon se termine en bas. La formation en noir et blanc se débat et l’Afragolais est toujours dangereux à 36 ‘, avec Manzo servi dans la zone par Santonicola qui botte en touchant le poteau. La première fraction se termine dans des filets blancs.

En seconde mi-temps, les rossoblu font d’abord plus d’efforts, mais le match sera décidé par l’entrée en jeu à 18 ‘du inoxydable Fava Passaro, qui à la 38’ arrive tout d’abord en tête sur le centre de Lagnena, gonflant le filet pour 1 -0. L’Afragolais est exalté après l’avantage et pousse, ils atteignent à nouveau le doublé à 45 ‘avec Fava Passaro, mortel en s’éloignant dans la région, transformant cette fois le service de Liguoro.

Le joueur africain a donc battu Vultur Rionero 2-0, coupant pratiquement les Lucaniens du jeu, en attendant le match contre les Pouilles de Corato, qui décideront quelle équipe va surmonter le tour.

