Afro Napoli-Casoria 0-4, avec une super reprise l’alto reprend la marche

Un super Casoria la «Vallefuoco» des terres de Mugnano, terrain de jeu de laAfro Naples, avec un net poker tout est arrivé en seconde période.

Un succès clair et mérité, qui prend encore plus de valeur compte tenu du fait que la Viola a joué 50 minutes en infériorité numérique pour le rouge à Cioffi. Intense première mi-temps mais sans buts, puis en seconde mi-temps c’est un spectacle des invités qui, après avoir rompu l’équilibre, se sont répartis et ont ramené à la maison une victoire fondamentale.

Trois points qui permettent aux hommes de M. De Michele d’oublier le match interne terne contre le Real Forio et de rester dans la zone de play-off complète; Casoria reste la dernière vraie surprise, ainsi que l’authentique canon lâche du groupe A du championnat d’Excellence.

Casoria démarre fort avec Siciliano et Cioffi proches de l’avantage; autour du quart d’heure des prouesses extraordinaires de Maiellaro qui dévient la belle fin de coin droit de Pacheco dans le coin. La course se joue à un rythme élevé, à la 26e minute Vitale bat Lopez mais pour l’assistant de l’arbitre, la classe 2001 est en position irrégulière.

A 35 minutes, l’épisode qui pourrait changer le cours du match, rouge en direction de Cioffi pour les protestations, violet sur dix. A 40 minutes, Jewels sur la punition d’engager le gardien de but à domicile; un tour de mains et Ferrare est décisive pour clôturer une dangereuse action afro.

La récupération commence par une intervention de Maiellaro sur la diagonale de Tomasin; c’est le dernier anneau du jaune-vert, à partir de ce moment l’alto prend décidément le contrôle du différend. À 53 minutes des virages, Avolio bat Lopez, donnant l’avantage à son équipe.

Le Casoria ne s’arrête pas et à la 73 ‘il double avec une action de manuel pour les temps et la technique: Napolitano quitte sa carrière d’une grande carrière, s’élargit à gauche à Guidone qui sert l’aventurier Carlo Russo, la classe 2000 ne quitte pas prier et vaincre le défenseur du domicile; anniversaire avec des buts pour les forts de l’alto «cantera».

Match maintenant en descente géré avec intelligence et ordre; à 83 minutes double jaune à Di Costanzo, parité numérique rétablie. Deux minutes et le trio arrive: coup franc du trocart, ballon pour Ferrare qui vérifie et signe son marquage personnel.

Il est également temps pour la perle de Joyaux d’atteindre le dernier souffle du défi: punition de la limite, le capitaine dessine une parabole parfaite sur laquelle Lopez ne peut rien faire.

Le poker a servi, et maintenant la tête et le cœur pour l’engagement du week-end prochain, dans les murs amicaux, contre le Real Poggiomarino.

Commissaire Pasquale Lucchese