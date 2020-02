Afro Napoli, la réduction des effectifs se poursuit: via aussi M. Ambrosino

Du rêve de continuer à gravir les scènes de football, afin de porter le message social du club, leAfro Napoli United elle s’oriente de plus en plus vers la voie de la croissance interne de ses acteurs, au sein de la dimension Excellence.

Un processus a commencé il y a quelques mois, lorsque de nombreux footballeurs de renom ont quitté le vert et le blanc en décembre, et qui se poursuit avec le divorce avec l’entraîneur Salvatore Ambrosino, avec la fin d’une longue relation annoncée par l’entreprise avec la note suivante, qui retrace également un point de la situation dans la maison Afro. À sa place, l’entraîneur des Juniores, Salvatore Fasano:

Dans ces heures, nous avons rompu la relation avec l’entraîneur de la première équipe Salvatore Ambrosino. Nos remerciements vont au coach pour son professionnalisme cristallin et l’excellent travail qu’il a accompli lors de son séjour à la tête d’Afro-Napoli. Il sera remplacé par l’actuel entraîneur des Juniores Salvatore Fasano, qui continuera cependant de s’occuper de la formation des jeunes qui remporte le championnat de catégorie.

Cette décision est conforme au changement que nous avons apporté à la politique d’entreprise depuis l’été dernier et confirmé par le marché d’hiver. Il n’a pas été facile d’abandonner des joueurs de haut niveau comme Babù, Dodò, Sogno, Marigliano, Faella. Il n’est pas facile de nous priver de M. Ambrosino. Mais le projet est ce dont nous nous soucions de plus en plus.

Les objectifs sociaux et d’intégration, l’attention aux équipes de jeunes et les relations avec les écoles de football affiliées, restent nos principales valeurs et nous pensons donc qu’il est correct de leur accorder la plus haute priorité. L’interruption de la relation avec monsieur Ambrosino est donc le résultat de la volonté d’accélérer la transition vers une nouvelle phase dans laquelle nous utiliserions plus de détermination des ressources internes, valorisant à la fois les joueurs les plus prometteurs des équipes de jeunes et les moyens techniques que nous avons élevés ces dernières années .

Cela aurait été un euphémisme avec ces locaux de compter à nouveau sur un technicien de catégorie supérieure et gagnante tel que Salvatore Ambrosino, à qui nous adressons nos remerciements, cependant, et le souhait d’un retour rapide sur le banc. Nous sommes convaincus que cela ne tardera pas à venir, car il est considéré comme un titre complet et légitime de l’un des meilleurs entraîneurs de Campanie.