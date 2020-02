Un satisfait Salvatore Ambrosino, entraîneur duAfro Napoli United, est intervenu après que ses hommes ont fait match nul 1-1 avec le Puteolana, est arrivé malgré le désavantage initial et l’infériorité numérique.

Voici ses paroles, adressées aux micros officiels du club blanc-vert: “Nous étions très contractés au début, puis il y a eu l’expulsion du capitaine Velotti, un footballeur qui a toujours été très correct, et donc je considère cela comme un épisode extemporané. Ce n’était certes pas facile de jouer 10 joueurs mais nous avons réussi à reprendre un match qui était certainement compliqué. Maintenant, nous regardons l’avenir avec confiance, étant en mesure de compter sur le fait que nous avons trouvé des certitudes défensives, et finalement nous tirerons des conclusions. “

Et il ajoute: «Des décisions d’arbitrage? Je n’aime pas commenter leur travail car ce sont des êtres humains et ils peuvent faire des erreurs, et heureusement, les épisodes n’ont finalement pas eu d’impact négatif, grâce à une grande réaction de notre part. L’infériorité nous a inévitablement fait abaisser le centre de gravité, mais nous nous sommes compactés et avec cohésion nous avons rapporté un résultat positif, que sans union nous n’aurions pas pu obtenir “.

Le post Afro Napoli-Puteolana, Ambrosino: “L’expulsion ne nous a pas dissuadés” est apparu en premier sur Le reste du football.