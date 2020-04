Ag. Bernardeschi à CM: “Il ne veut pas quitter la Juve, même si le Barça … Il y a ceux qui le contestent, mais les fans devraient le remercier” | .

Beppe Bozzo il n’est pas seulement un important agent de football. Il est également avocat et lorsqu’on lui parle, sa préparation, pas seulement le football, est perçue comme pas du tout décontractée. En plus de Federico Bernardeschi, sujet de cette interview, à partir de décembre 2019 il est aussi l’agent de Sandro Tonali, la volonté explicite de nombreux grands clubs, peut-être le joueur qui enflamme surtout l’imagination des fans pour être aussi solide que Gattuso (son modèle), technicien comme Modric ( mais personne ne le compare à lui) et euclidien comme le premier Guardiola (celui qui est passé de Brescia, bien qu’à la fin de sa carrière).

Bozzo n’aime pas les interviews, il n’aime pas mettre ses joueurs à l’honneur avec des mots, il ne les exalte pas au-delà de leurs mérites. Il sait qu’il a des gens de classe et de qualité dans les écuries qui peuvent revendiquer leurs valeurs sur le terrain. Pour Bernardeschi, il fait une exception puisque le joueur (26 ans, troisième année avec la Juventus, contrat jusqu’en 2022) est souvent au centre d’évaluations discordantes. Il y a quelques jours, sur La Gazzetta dello Sport, c’était une des solutions de Sarri pour remédier à la possible absence de Higuain (faux neuf car il joue parfois aussi en bleu), alors qu’ailleurs on lit que pour conquérir définitivement la Juventus il a les trois prochains mois (tant que le football est joué), sinon d’autres destinations sont prêtes pour lui.

Bozzo parle calmement mais clairement: “Je n’ai pas rencontré de dirigeants d’autres sociétés. Le seul discours qui a été prononcé a été avec Barcelone, plus un échange d’idées qu’autre chose. Federico est ennuyé de lire qu’il pourrait partir. Mais il sait deux choses. D’abord, que, surtout dans une phase comme celle-ci, les spéculations journalistiques abondent. Deuxièmement, qui n’a pas l’intention de quitter la Juve“Pas maintenant que, s’il se rétablit, les bianconeri pourraient se retrouver sans Higuain. Donc, Federico peut jouer à la fois de l’extérieur, en compétition pour Douglas Costa, et pour faux neuf.

“Je ne suis pas technicien, donc je ne me permettrai pas de dire ce que Sarri a à faire. Je dis que je joue trois fois par semaine, et puis il y a la Ligue des champions, d’espaces qu’il devrait trouver“Bernardeschi est contesté pour la continuité:” Je dis qu’il a toujours bien fait, à la fois quand il a commencé le match et quand il est venu pour alterner quelqu’un. Si vous regardez les résultats, il a toujours été sur le terrain lorsque le résultat a changé pour le mieux».

Quelle est votre relation avec Sarri et la direction?

“La Juve l’a toujours défendu et il n’y a pas eu de match, même ceux dans lesquels il a été hué par une partie du public, dans lesquels Sarri n’a pas reconnu son utilité. L’entraîneur a dit que ce n’est qu’avec le temps que nous verrons la vérité. Bernardeschi value “.

Pourtant, la critique – moi-même entre autres – l’attaque souvent.

“Si vous parlez de quelqu’un comme Federico, cela signifie que le football est terminé. Je pense qu’avec la personnalité et la force d’esprit, ainsi que la force physique, les vraies valeurs ressortent. Ou quelqu’un croit vraiment que la Juve a dépensé quarante millions pour lui, lui arracher une multitude d’autres clubs, et dire maintenant qu’il avait tort? Au contraire, la discussion en est une autre “.

Quel est?

“Que Bernardeschi ait dû s’adapter à beaucoup de rôles différents de l’extérieur comme il est. Je dis que nous sommes confrontés au paradoxe: dans l’équipe nationale, il est le propriétaire, est apprécié par l’entraîneur et apprécié par tout le monde, tandis qu’ailleurs il est contesté”.

Savoir jouer plusieurs rôles est un titre de mérite.

“Bernardeschi est un généreux sur et en dehors du terrain.”

Parlons de ses particularités humaines.

“Sensible, intelligent, avec une grande attention à certaines valeurs qui lui ont été transmises par ses parents. Un garçon hors du commun. Il aime voyager, mais aussi l’espace, il sait beaucoup de choses et quand il en parle il ne déçoit jamais”.

Qu’as-tu compris à la Juve?

“Il a compris qu’il fallait que quelqu’un se sacrifie et il ne s’est pas retenu. Il a fait la médiane, le demi attaquant, a couru pour tout le monde et a terminé les matchs épuisés. Il a fait une vertu de nécessité selon les besoins du Je dis aux fans de le remercier. “

Federico attendait-il plus de la Juve?

“Lorsque vous jouez pour certains clubs, c’est vous qui devez donner quelque chose de plus, la Juve veut être la première dans tout. Mais si vous demandez au sein du club, du président Agnelli au dernier des employés, combien Bernardeschi est de la Juve, tout le monde dira que c’est complètement “.

Allez-vous jamais recommencer à jouer?

“Cela va certainement recommencer et ce sera une belle finale de championnat, une sorte de Grand Prix de Formule 1 avec de nombreuses voitures de sécurité, représentées par le virus, sur la piste”.

La finition est importante pour ne pas avoir de contre-championnat de plaintes et d’appels.

“Bien sûr, mais il est également important pour les clubs de pouvoir facturer les droits de télévision. Et puis il y a la fonction sociale. Le football, ainsi que l’industrie, c’est la passion, le divertissement, le plaisir. Ça nous manque à mort. Même si j’ai un croyance ».

Quel est?

“Le virus ne disparaîtra qu’avec la découverte d’un vaccin, donc de nombreux arrêts devront être programmés pour terminer la saison. C’est pourquoi j’ai parlé de la voiture de sécurité.”

Une conséquence inévitable est celle d’une nouvelle saison à proposer dans l’année civile.

“Evidemment oui. Ce serait logique et avantageux.”