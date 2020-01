Ag.Januzaj: “En contact avec Rome, nous espérons fermer bientôt”

SONDAGE

Laroma24.it est intervenu sur les microphones Dirk De Vriese, agent de l’extérieur Januzaj, footballeur suivi de Roma. Le procureur a évoqué les négociations en cours entre les Giallorossi et la Real Sociedad: “Nous sommes en contact avec les Roms. Nous évaluons les termes de la formule, y compris un prêt avec droit de rachat. Nous espérons maintenant tout définir dans quelques jours”.

1er étage

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …