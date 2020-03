Ag. Lautaro: «Les gros gars le regardent, rien de grave avec Barcelone et le Real Madrid. Ne pensez qu’à Inter ‘| Primapagina

Lautaro Martinez, un nom et un avenir à écrire. Parce que l’Inter croit fermement en lui, et il se retrouve très bien à Milan. Tout est régulier, sauf que la pression de l’Espagne est sérieuse. Les protagonistes sont le Real Madrid et Barcelone, prêts pour un marché très chaud Clasico. Son agent a parlé de Lautaro, Beto Yaque, qui explique à Radio Del Plata: “Être l’un des plus convoités du marché est un rêve, mais rien de spécial ne lui arrive. La seule chose qu’il veut, c’est jouer et marquer des buts”.

SUR LE MARCHÉ – “On dit que Barcelone et le Real Madrid le veulent, mais pour lui cela n’a aucun effet, d’autres ne dormiraient pas la nuit. Il ne m’appelle jamais pour me demander si les rumeurs sont vraies ou fausses, il se concentre sur le présent et son travail. Nous avons parlé avec beaucoup de monde, mais rien de plus. Pour le moment ceux qui m’appellent ne sont pas des dirigeants de club, il n’y a rien de formel ni de sérieux. Sa croissance a fait que les grands noms du monde le surveillent de près. Nous espérons que votre travail sera récompensé comme il le mérite».