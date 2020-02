SONDAGE

Quel sera l’avenir de Leo Messi?

Envoi de la demande …

© photo par Prospero Scolpini / TuttoLegaPro.com

Aux microphones de tuttobari.com, il a parlé Giovanni Delle Vedove, agent de l’attaquant Samuel Neglia, un des héros de la dernière balade de Bari de D à C mais maintenant passé à Fermana: “Non, absolument, ce n’était pas un but de faire comprendre à Bari qu’il avait eu tort de le vendre. Samuel a marqué pour son équipe et pour lui-même en ce moment. C’est un joueur qui appartient toujours à Bari, prêté par Fermana, et respecte donc les décisions de l’entreprise. Aussi parce que c’était un accord pris ensemble et avec notre consentement. Au moment où il est parti, il a perdu un morceau, mais il l’a fait avec l’espoir que cette nouvelle aventure pourrait lui faire retrouver l’ancien. Parce que c’est certainement une des possibilités “.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie C

06.02 23:50 – Ag. Neglia: “L’aventure à Fermana peut lui faire regagner Bari”

06.02 23:25 – Avellino, Izzo rejette la proposition de Circelli. Et demain il y a COVISOC

06.02 22:53 – Ag. Iuliano: “Il donnera tout pour Catanzaro, puis en juin nous verrons l’avenir”

06.02 22:34 – Ds Cesena: “Si l’effectif ne s’est pas amélioré, nous n’avons pas empiré”

06.02 21:19 – Manconi exclusif: “Famille Giana Erminio. Ici pour me racheter”

06.02 20:49 – Triestina, Sarno: “Ici pour 6 ”. Qui sait si ce n’est pas un signe de destin”

06.02 20:01 – Sportitalia, “AspettateC” va commencer demain: nouveau format dédié à C

06.02 19:19 – Avellino, Circelli confirme: “Pour vendre mes actions, je veux 250 mille euros”

06.02 18:34 – Carrarese, Diawara sera enfin enregistré dans les prochains jours

06.02 17:19 – Triestina, Milanese: “Marché en perspective. Les playoffs ne sont pas apparus”

06.02 14:04 – tmwImolese, sur Marcucci les yeux de Monza, Cremonese et SPAL

06.02 11:27 – officiel Juventus U23, drapeau à Amies et Frederiksen à Fortuna

06.02 11:04 – Galliani et le trucage de matchs: “Une bataille pour sauvegarder les valeurs”

06.02 10:34 – Avellino, aujourd’hui la réunion décisive pour le passage des quotas à Izzo

06.02 10:19 – Tuttosport: “Top défense: le secret de Vicence”. 10 buts encaissés

06.02 00:20 – Modène, Sghedoni: “Nous voulons être parmi les meilleurs l’année prochaine”

05.02 20:19 – Cesena, Lo Faso: “Cette entreprise n’appartient pas à cette catégorie”

05.02 20:08 – officiel de modène, accepte la démission de Galassini

05.02 19:49 – Culina: “Padoue prête pour le B, je veux gagner le championnat”

05.02 19:19 – Avellino, de l’ultimatum Izzo à Cercelli. Qui rencontre les fans

05.02 18:19 – Gubbio, Giammarioli sur Cacia: “Le B attend, il est peu probable qu’il vienne au C”

05.02 18:04 – Modène, Galassini démissionne et quitte le club: “Différentes visions”

05.02 17:19 – Robur, Boateng: “J’en ai profité à la volée. Le 8? Pour Kobe Bryant”

05.02 16:49 – Chaos Avellino, Circelli: “Toujours pas d’invocation d’Izzo”

05.02 15:34 – Samb, Fedeli réitère: “Équipe sans attributs. Mais Montero reste”

05.02 15:04 – Padoue, Sogliano: “Lovato? Donner un joueur en A est une fierté pour nous”

05.02 14:19 – Avellino, c’est le chaos d’entreprise: et les fans demandent de déserter le stade

05.02 13:19 – Officiel de Pistoia, renfort au milieu de terrain: voici Ciccone

05.02 13:04 – Juve U23, Coccolo: “Honneur d’être le capitaine. Je suis inspiré par Chiellini”

05.02 12:19 – Catanzaro, Noto: “Auteri? De grands combats de poings naissent de grands amours”

1er étage

L’apparition de Georgina Rodriguez au festival de Sanremo a conduit Amadeus à mettre, sous sa veste, une chemise aux couleurs de la Juventus devant et derrière le nom de Lukaku, évidemment dans l’Inter’s Inter. Lapo Elkann, représentant de la famille Agnelli, sur Twitter donne …