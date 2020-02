Ag. Omeragic au CM: “Milan et Rome intéressés, mais Salzbourg est en pole” | Primapagina

Un talent sur lequel beaucoup sont prêts à parier. Becir Omeragic est l’une des meilleures perspectives pour le football suisse: Zurich l’a blindé avec le renouvellement du contrat mais il est conscient qu’il y a un risque de le perdre à la fin de la saison. Suivi concrètement par Milan, l’intérêt de plusieurs clubs grandit sur la classe 2002. Son agent Nussi Jashari il en parle exclusivement sur calcioomercato.com.

Monsieur Nussi, pouvez-vous nous en dire plus sur Omeragic?

“C’est un talent cristallin de 2002. Depuis plusieurs années, il a été récompensé du meilleur jeune homme du football suisse, une épreuve qui s’est répétée à la fois lorsqu’il était en moins de 17 ans et en moins de 19 ans. Zurich se concentre beaucoup sur lui, maintenant voyons comment il va grandir. Nous avons récemment reconduit l’entreprise et faisons les choses correctement “.

Pouvez-vous révéler plus de détails sur le renouvellement?

“Oui, bien sûr: il a signé pour 4 ans et demi, puis jusqu’en 2024”.

Un signal clair également dû aux nombreuses équipes intéressées par lui, vous ne trouvez pas?

“Exactement, de nombreuses équipes s’intéressent à lui. Les appels de la Bundesliga, de l’Italie, de l’Espagne et de l’Angleterre arrivent. Nous avons eu de nombreuses offres concrètes, nous sommes très en avance sur Salzbourg et voyons ce qui se passe.”

Omeragic est-il donc destiné à Salzbourg?

“Nous n’avons pas encore pris de décision finale, mais j’ai une longueur d’avance.”

Milan a voulu l’acheter en janvier: est-ce maintenant à l’écart?

“Milan le connaît bien et il est intéressé, nous avons eu une rencontre avec eux. Il y a aussi des Roms qui le suivent avec intérêt, il le connaît bien. Ça ne s’est pas bien passé à l’époque et voyons maintenant comment ça se termine avec Salzbourg.” Omeragic est un joueur demandé par l’équipe nationale bosniaque même s’il a fait tout le tirage au sort avec la Suisse. Nous devons choisir calmement l’équipe nationale pour lui. Nous avons pris le garçon en procuration en janvier avec mon collaborateur Romeo Filipovic. “

On parlait d’une valorisation de 7 millions d’euros pour son client …

“Ce n’était pas la demande, on a surtout parlé d’un éventuel prêt. En janvier c’était plus bas, maintenant ça peut changer car le prix est fait par l’entreprise”.

Voulez-vous venir en Italie?

“C’est un garçon très sérieux et professionnel et il voit le football italien avec intérêt, il aime ça. Il était enthousiasmé par cette possibilité qui avait été créée avec Milan. Maintenant, il est content parce qu’il a continué à Zurich, dans un club où il a confiance. Il se concentre désormais sur le fait de faire plus, d’accumuler de l’expérience: maintenant il est important de jouer. Ce ne serait pas facile pour lui de jouer dans la première équipe de Milan, Zurich a des ambitions et des projets différents. Ils donnent beaucoup plus d’espace aux jeunes. “Nous leur avons parlé sur le marché de janvier, mais ce n’était rien de concret. Il devait encore se retrouver avec son ancien agent et maintenant, à 18 ans, il est passé par nous”.