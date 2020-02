Ag. Orsolini: «Juve? Non, il veut rester à Bologne! | marché

Riccardo Ursu, offensant en dehors du Bologne, de retour à la mode pour la Juve, qui en parle déjà avec le rossoblù. Son agent, Donato Di Campli, il en parle au Resto del Carlino: “Laissez Riccardo jouer en paix. Chaque fois qu’il marque, la rumeur selon laquelle la Juventus l’a acheté n’est pas vraie. C’est un joueur de Bologne et c’est tout, son avenir sera décidé.” de lui et du club. Mais je dis plus: Riccardo va bien à Bologne et à Bologne il veut rester: la direction et l’entraîneur ont montré qu’ils ont confiance en lui, le club est solide et ambitieux. Il lui suffit de continuer à grandir en paix avec le Bologne ».