Ag. Thiago Silva: “Il a un grand amour pour Milan, tout est possible” | marché

Été 2012, Thiago Silva et Ibrahimovic quittent Milan. Le Suédois vient de rentrer à Milan, alors que l’avenir du Brésilien reste à écrire. Le contrat du défenseur avec le PSG expire en juin et il n’y a toujours pas de renouvellement. S’exprimant sur Milancafe24.com, l’agent du joueur, Paulo Tonietto, a déclaré: “Il a un grand amour pour Milan. Futur? Rien n’a encore été décidé. Tout est possible».