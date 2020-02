Agent de Bale: “Gareth est heureux à Madrid”

L’agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, a parlé à TalkSport de la situation du joueur gallois au Real Madrid. Barnett a déclaré que Bale était heureux dans la capitale espagnole et a ajouté que ce n’était pas une question d’argent et de minutes.

“Gareth est très heureux là-bas et soyons réalistes: pour la plupart des clubs, il est hors de leur ligue, financièrement. C’est bien beau de dire «renoncez à cet argent et allez jouer ailleurs», mais ce n’est pas une question d’argent. Il s’agit de son mode de vie et de ses enfants, qui ont grandi à Madrid », a déclaré Barnett avant de révéler que Tottenham n’avait pas soumis d’offre pour signer le Gallois l’hiver dernier.

Si Bale n’est pas prêt à renoncer à sa vie actuelle à Madrid pour un nouveau contrat avec des minutes plus pertinentes, il sera extrêmement difficile pour le Real Madrid de lui trouver un nouveau club avant l’expiration de son contrat actuel en 2022, quel que soit l’entraîneur Zinedine Zidane veut réellement.

Selon les rumeurs, Bale serait en train de quitter le club tout l’été, mais il a fini par rester à Madrid. Il a été un joueur mineur pour Zidane, mais il semble que le Gallois ne partira pas à moins qu’une offre très intéressante ne lui arrive, ce qui est peu probable compte tenu de son rôle actuel dans le club.