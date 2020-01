Agent Petagna: «J’adore Naples, il n’y a pas pensé un instant. Mais d’abord … ‘| marché

Giuseppe Rice, agent de l’attaquant Andrea Petagna, il a parlé à Sky Sport de l’opération de marché qui amènera l’ancien Atalanta à Naples à partir de l’été prochain: “Les Napolitains ont essayé de l’attraper immédiatement, puis ils ont été les plus rapides à l’arrêter pour l’été. Et bien. Petagna aujourd’hui c’est un profil important en tant que point. Il se sent prêt pour une place de haut niveau, Napoli nous a convaincus dès qu’il nous a appelés. Andrea aime aussi la ville de Naples … Mais maintenant il veut se battre d’abord avec le SPAL, le le salut de la famille Este lui tient à cœur. Son rêve est maintenant de sauver son équipe actuelle, puis il commencera à penser à Napoli “.