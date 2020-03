Agnelli fait don de 10 millions et d’appareils médicaux pour lutter contre le coron

La famille Agnelli, propriétaire de la Juventus et qui contrôle les sociétés Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari ou CNH Industrial, a fait un don de 10 millions d’euros ce mardi et une série de dispositifs médicaux pour aider à combattre le coronavirus.

“La famille Agnelli a fait un don de 10 millions d’euros à la Protection civile, qui gère l’urgence au niveau national, et à Specchio dei Tempi / La Stampa pour répondre aux besoins sanitaires de la ville de Turin et du Piémont”, lit-on dans un communiqué fourni par la famille Agnelli.

“EXOR et ses filiales Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari et CNH Industrial, ainsi que des sociétés comme Ermenegildo Zegna et Pesenti Group ont acheté 150 dispositifs médicaux produits par des entreprises étrangères et préparent leur arrivée immédiate en Italie “, ajoute-t-il.

Cette initiative caritative rejoint la soi-disant “Distanti ma Uniti”, promu par la Juventus, qui a déjà levé 412 000 euros destinés à la région du Piémont.

Ces derniers jours, plusieurs protagonistes du football italien, parmi lesquels les joueurs de la Juventus, Milan, Inter Milan, Naples ou Rome, fait des dons pour aider les hôpitaux, cliniques et régions les plus touchées par la pandémie

L’Italie a déjà enregistré 2 503 décès dus au coronavirus, après avoir augmenté de 345 en 24 heures, selon le dernier bilan rapporté par le chef de la protection civile, Angelo Borrelli, lors d’une conférence de presse.