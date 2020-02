Agnelli, Sarri, Paratici et un dîner de la Juventus

Même endroit, différents interprètes. Hier, La Stampa a mis un lieu connu et une date importante sur la carte météo de la Juventus. Une table et un dîner, un restaurant à Turin, Andrea Agnelli avec Maurizio Sarri puis Fabio Paratici. Un rendez-vous pour se raconter, faire le point, se comprendre, se comprendre. Pas pour mettre des points, mais pour aller à la tête, de nouvelles virgules et exclamations le cas échéant. La défaite de Vérone, certainement pas fatale mais indicative, est une sonnette d’alarme que la propriété et la direction ont avertie mais en même temps ils voulaient s’asseoir à table avec Sarri.

L’avenir au menu Ils voulaient faire confiance à l’entraîneur, d’abord Agnelli puis Paratici. Propriété, gestion. Un choix approprié car la présence sur le terrain, ou du moins sur la table, est nécessaire lorsque les eaux sont agitées. La Juventus est première, elle est en huitième de finale de la Ligue des champions, mais elle est ciblée par les critiques et les critiques. Gagner semble appeler automatiquement d’autres victoires, les avoir dans la balance et certainement pas perdues semble déjà être une défaite. L’Inter a investi dans un projet sérieux et concret, il est clair que défier Antonio Conte, qui aurait pu être en été, qui n’aurait plus jamais été avec Agnelli, est une raison pour stimuler davantage la Juventus.

Un dîner de la Juventus Le changement d’Allegri à Sarri n’a pas été sans douleur, rétrospectivement peut-être que certains choix ont été faits au milieu de terrain, mais dans les blocs de départ, personne n’a levé le pouce pour le dire. Rabiot et Ramsey portaient des perplexités et des doutes qui, du moins pour l’instant, n’ont pas pu être surmontés et pour l’instant Sarri n’a pas fait faire à Bernardeschi le saut qualitatif. Cependant, malgré cela, la Juventus reste première en Serie A et est en huitièmes de finale après un groupe européen dominé. Mais voir et faire le point était nécessaire pour Agnelli, Paratici et Sarri. Faire semblant de ne rien faire ou tonner quelques gouttes de pluie aurait été imprudent ou inconsidéré. Certainement téméraire. Mais non. A table, une comparaison, pour comprendre les raisons d’un projet qui ne se déroule pas à la vitesse attendue et prévue. La direction, celle d’Olympe, est fixe. Sauf que le train est en retard cette fois. Pas de tremblement de terre. Mais un choix de la Juventus.