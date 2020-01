Agropoli-Bitonto 0-3, tête-bêche sans histoire. Les leaders “s’enfuient” à +4

AGROPOLI (SA). Au stade “Raffaele Guariglia” de Agropoli le plus classique de la queue de tête, les hôtes hébergent le Bitonto Calcio menant le classement du groupe H de Serie D. Course valable pour la vingt et unième manche du championnat, les dauphins poursuivent un résultat positif pour continuer à espérer le salut, le neroverdi complice du challenge entre Gravina et Foggia veut tenter l’extension vers le haut.

MARSILI PENNELLA, UN-DEUX BITONTO

Départ immédiat pour les invités, en quelques minutes le scénario de la course devient très clair et à 8 ‘le score change également. Passe de Marsili depuis le corner et Lattanzio remporte le détour au cœur de la surface de réparation de l’Agropoli. Les hôtes tentent de réagir, cependant, la défense prudente du noir et du vert comble tous les écarts. La tentative de Marsili à 20 ‘d’un coup franc placé, le ballon loin du but, puis à 26’ le milieu de terrain mortel noir-vert met un autre ballon d’or sur la tête de Gianfreda qui signe les deux à zéro pour Bitonto. On passe donc à l’intervalle avec un score qui laisse peu d’espoir aux dauphins, les leaders vont gérer le double avantage sans aucun problème particulier.

TRIS NEROVERDE ET LONG

Commencez à tirer sur des rythmes bas, puis à 64 ‘Patierno essaie de s’inquiéter à l’arrière de la maison mais se pose près de la surface de réparation. Un jeu qui se nourrit des flammes, à 75 ‘c’est au tour de Vacca de bien encaisser dans la surface mais son tir est dévié en corner par la défense d’Agropoli. Échange Lattanzio-Marsili, une autre passe décisive de ce dernier pour Patierno qui envoie. Le meilleur buteur du groupe H est pardonné peu de temps après, lancé au filet par Lattanzio cette fois-ci n’a pas tort et met le score à trois à zéro. Dans les dernières tentatives de Zacharias, Patierno, Merkaj, Foufouè et encore Merkaj, mais le score ne change pas. Lors du double coup de sifflet final pour Bitonto, victoire et prolongation au classement sur Foggia, le premier poursuivant est désormais le super Sorrento de Maiuri. En revanche, Agropoli reste tristement en bas du classement, une année malheureuse pour les dauphins qui restent à -6 de l’aire de jeu.