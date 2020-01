Aguero entre dans l’histoire alors que Man City a frappé Aston Villa pendant six pour passer au deuxième rang

Date de publication: dimanche 12 janvier 2020 6:18

Manchester City a remporté sa plus grande victoire depuis septembre en écartant Aston Villa 6-1, alors que Sergio Aguero est devenu le joueur avec le plus de tours du chapeau de l’histoire de la Premier League.



Le triplé de l’attaquant lors du battage 6-1 de City a consolidé sa place de meilleur buteur de tous les temps de la ligue à l’étranger.

Il a maintenant marqué 177 buts – en 255 matchs de championnat – pour repenser la marque de Thierry Henry de 175 après une performance clinique à Villa Park.

Son 12e triplé en Premier League a également fait de lui le meilleur marqueur de coup du chapeau en Premier League, devant Alan Shearer.

Les buts d’Aguero, Gabriel Jesus et Riyad Mahrez avec deux avaient placé l’équipe de Pep Guardiola 4-0 à la mi-temps dans un combat à sens unique.

Les visiteurs ont démantelé leurs hôtes pour passer au deuxième rang de la Premier League.

Ils sont 14 points derrière les leaders de Liverpool, avec leurs espoirs de défendre leur titre à peu près, mais les champions ont souligné leur qualité avec une performance dévastatrice dimanche.

Villa avait glissé dans la zone de relégation avant le match après la victoire de Watford à Bournemouth et est tombé à leur sixième défaite en neuf sorties de haut vol.

Ils se sont retournés pour subir leur plus lourde défaite à domicile en championnat depuis près de quatre ans, malgré la pénalité d’Anwar El Ghazi pour blessure.

Un point les aurait sortis des trois derniers, mais le ton a été donné tôt alors que City campait à l’intérieur de la moitié des hôtes.

Les visiteurs ont sondé et Joao Cancelo a coupé en rond avant d’être récompensé par le double de tir rapide de Mahrez.

Après 18 minutes, l’ailier a récupéré le ballon sur la droite et a sauté le faible défi de Danny Drinkwater sur le bord de la boîte.

Mahrez a continué dans la région et, lorsque Villa a battu en retraite, il a battu Orjan Nyland à son poste le plus proche.

Six minutes plus tard, la fragilité de Villa à l’arrière était évidente quand ils n’ont pas réussi à se dégager, David Silva a volé Drinkwater, effectuant son deuxième départ en 22 mois, et Mahrez a martelé à 10 mètres.

Ville étaient une classe au-dessus des hôtes en difficulté et, après le tir de Jésus, Aguero a fait 3-0 après 28 minutes.

C’était encore trop facile pour l’équipe de Guardiola car, après avoir récupéré la passe de Kevin De Bruyne, l’attaquant a pénétré dans le coin supérieur du bord de la surface.

City était implacable – bien que Villa n’ait offert que peu de résistance – et Aguero a renversé avant que Silva ne recroqueville d’un coup franc de large.

Ce n’était pas une surprise, cependant, lorsque Jesus a porté le score à 4-0 en première période de blessure quand il a tiré sur Nyland après le superbe centre de De Bruyne.

Il n’y a eu aucune relâche de City en seconde période et Aguero a saisi son morceau d’histoire 12 minutes après la pause.

Le joueur de 31 ans a résisté aux défis fragiles d’Ahmed Elmohamady et Tyrone Mings avant de tirer dans le coin inférieur.

Pepe Reina, une nouvelle signature de Villa imminente, a regardé depuis les tribunes City déchirer ses futurs coéquipiers et Mings a dégagé la ligne de Jésus avant que Nyland n’arrête la conduite de Cancelo.

Nyland a sauvé le faible effort de Jésus et, avec 12 minutes à faire, l’attaquant aurait dû en ajouter un sixième au lieu de tirer dessus.

Mais Aguero a fait 6-0, empochant son tour du chapeau – et avec lui un autre record – à la 81e minute.

La défense de Slapdash de Villa a continué à patauger et, lorsque Mahrez a reçu le ballon, il a trouvé Aguero à frapper à partir de 10 mètres.

Les hôtes ont obtenu la plus petite des consolations dans le temps additionnel, El Ghazi marquant sur place après que Ilkay Gundogan ait fait trébucher Trezeguet, mais il n’y avait aucune raison de se réjouir.

Vous pouvez voir comment toute l’action s’est déroulée dans notre Live Center ici.