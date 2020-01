Aguero est une légende comme Henry d’Arsenal – Guardiola

Date de publication: dimanche 12 janvier 2020 7:07

Pep Guardiola affirme que l’attaquant de Manchester City, Sergio Aguero, est «une légende comme Thierry Henry» après avoir réussi un triplé lors de sa victoire contre Aston Villa.

Les triplés de l’attaquant 6-1 contre la ville a consolidé sa place de meilleur buteur de tous les temps à l’étranger.

Il a maintenant marqué 177 buts – en 255 matchs de championnat – pour réformer l’ancien attaquant d’Arsenal HenriDe 175 après une performance clinique à Villa Park.

Son 12e triplé en Premier League a également fait de lui le meilleur marqueur de coup du chapeau en Premier League, devant Alan Shearer.

Buts de Aguero, Gabriel Jesus et Riyad Mahrez avec deux avaient mis GuardiolaCôté 4-0 à la mi-temps dans un concours à sens unique.

Les visiteurs ont démantelé leurs hôtes pour passer au deuxième rang de la Premier League.

Lors de leur victoire sur l’équipe de Dean Smith, Guardiola a déclaré à BBC Sport: «Nous avons beaucoup apprécié et bien joué. Nous avons fait beaucoup de passes courtes et tout le monde était impliqué, même la défense et a donc pu prendre le contrôle du match.

«Nous avons déplacé le ballon rapidement, nous avons donc trouvé l’espace pour accélérer le rythme.

«Nous marquons beaucoup de buts, mais le plus important est notre façon de jouer et nous avons été fantastiques dans ce domaine.»

Sur Sergio Aguero, Guardiola a ajouté: «Nous l’avons félicité dans le vestiaire. C’est une légende comme Thierry Henry donc c’est sympa de penser que c’est Sergio qui a battu le record.

“C’est la consistance d’Aguero et il le fait depuis très longtemps et c’est là que cela ajoute de la valeur.

“Quand quelqu’un marque des buts, c’est agréable d’en faire partie et nous étions avec lui et c’est bien pour nous tous.”