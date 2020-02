Aguilar nie avoir discuté avec Corona

Le défenseur nie une altercation avec le gardien, demandant même à être garanti la propriété.

Pablo Aguilar n’est pas d’accord avec la version des événements qui place une discussion avec Jesús Corona lors de la réunion de Toluca comme fausse.

«Ce furent des moments du match. Je lui avais dit que j’avais vu certaines choses que nous pouvions faire, sortir un peu plus et nous améliorer davantage, mais le but vient. Là, j’ai dû lui dire que nous l’avions déjà fait. Je ne revendiquerai jamais de partenaire, nous avons tous tort. A cette occasion, rien ne se passe, on riait même le lendemain », a expliqué le défenseur sur l’incident présumé.

En fait, cela soutient tellement le travail de Corona qu’il aimerait le voir sous les bâtons de manière garantie. “Il a de l’expérience, a gagné des choses avec l’équipe nationale et est respecté”, a déclaré Aguilar.