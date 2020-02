AIA pleure la disparition du jeune sifflet Loris Azzaro

Grave deuil dans le monde du football, suite à la disparition du jeune arbitre de 25 ans Loris Azzaro, membre du CAI, suite à un accident.

Ci-dessous, la solidarité et la mémoire de l’Association des arbitres italiens, qui a annoncé simultanément le deuil au bras pour tous les sifflets de chaque match de la FIGC cette semaine, sans distinction de catégorie:

Il n’avait que 25 ans et était passionné d’arbitrage. Ce matin, Loris, un jeune arbitre du CAI, élève de la police d’État, se rendait à l’aéroport en voiture. De là, il partait pour le lieu. Comme le font des milliers d’arbitres chaque semaine.

Un tragique accident, à six heures du matin, l’a éloigné de ses proches et de nous tous. Il n’y a rien de plus à ajouter, sinon l’amertume et la douleur d’une jeune vie brisée, tout en poursuivant un rêve. Le président de l’AIA Marcello Nicchi et le député Narciso Pisacreta, ainsi que les membres du comité national, le chef du CAI Andrea Gervasoni et la Commission et les arbitres du CAI, également au nom de tous les arbitres italiens, expriment à la famille de Loris Azzaro et à mes collègues d’Aoste, sincères condoléances et proximité.

Les sentiments de condoléances sont rejoints par le chef du secteur technique d’arbitrage, Alfredo Trentalange, les directeurs des organismes techniques nationaux, le secrétaire de l’AIA Francesco Meloni, le vice-secrétaire Massimo Solfanelli et le directeur en charge du magazine “The Referee” et les coordinateurs éditoriaux.

À la disposition du président de La Haye, en accord avec le président de la FIGC, tous les arbitres de toutes catégories, employés le week-end, se rendront sur le terrain en portant leur deuil au bras, en signe de condoléances émotionnelles et de fraternité.