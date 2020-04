“AIAC vigilante sur la situation des collaborateurs et techniciens des catégories mineures”

ROME. L ‘AIAC prêt à faire sa part en matière de réduction des salaires des membres des professionnels. Le numéro un des Assoallenatori, Renzo Ulivierimais c’était très clair à ce sujet.

LE POINT DU PRÉSIDENT

“En tant qu’association, nous ferons notre part, je suis convaincu que nous pouvons recommencer. Évidemment, si l’économie italienne redémarre, nous pouvons penser que même le football et les championnats peuvent se terminer. Au cours de ces semaines, j’ai entendu plusieurs techniciens, trouvant une grande sensibilité et disponibilité de tout le monde, nous voulons répondre aux besoins du système. – admet Ulivieri – Aujourd’hui, cependant, il y a un problème résolument important à affronter, je fais référence à la situation des collaborateurs sportifs et des entraîneurs des catégories mineures qui nécessite une attention maximale “.