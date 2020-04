AIC, Calcagno: “Baisser les salaires? Il suffit d’exploiter l’urgence du Coronavirus”

Sur les micros de TuttoC.com, le vice-président de l’Assocalciatori, l’avocat Umberto Calcagno, analyse ce qui est ressorti de la rencontre d’hier avec les clubs italiens de troisième niveau.

Le président de Potenza, à nos micros, a déclaré que tous ses collègues pensent que le retour sur le terrain est impossible.

“J’espère que ce n’est pas vrai. Parce que si c’était le cas, et quelle que soit la crise épidémiologique en cours, nous aurions un secteur économique dans notre monde qui veut toujours fermer. Je ne pense pas que ce soit un bon message à envoyer. Une chose est la protection des la santé, pour laquelle nous nous sommes battus pour la première fois, une autre consiste à exploiter instrumentalement une situation d’urgence pour vouloir économiser de l’argent “.

Toujours le numéro un Lucan a expliqué que l’Assemblée proposera un mois de salaire s’il ne revient pas jouer, deux s’il peut retourner sur le terrain.

«Nous sommes des hommes de football et nous nous soucions de notre pays, maintenant nous devons espérer que nous pourrons sortir de la crise et recommencer à jouer. Si telle était la position commune des clubs, je dirais qu’il vaut mieux ne pas spéculer sur les salaires à payer aux joueurs, étant entendu que le mois de mars entre entrainement, maladie et vacances est déjà arrivé à maturité et hors de tout raisonnement “.

La Lega Pro, se référant à l’AIC, a expliqué dans son communiqué que de grands sacrifices seront nécessaires pour tout le monde.

“Je suis vraiment désolé que nous continuions de penser à réduire les salaires des joueurs comme la seule solution au problème. Vous ne pouvez pas demander de sacrifices aux enfants qui ont des salaires qui ne leur permettent pas de faire des sacrifices d’un certain type. Assez de démagogie à ce sujet.”

La Ligue a également demandé au président Ghirelli de poursuivre le dialogue avec l’AIC.

“Nous réfléchissons avec le président Ghirelli depuis des semaines. Nous avons l’intention commune de sauver la durabilité de ce monde. Je suis très préoccupé, plutôt, par certains types de messages qui sont véhiculés, car, s’ils sont vrais, ils sont contraires sur le plan sportif aux responsabilités que nous avons à dans notre monde. J’espère que le message n’est pas clos parce qu’il nous convient économiquement “.

L’idée de votre président Tommasi de ne pas demander de licenciements n’a pas été transmise à tous les présidents.

“Cela ne correspond pas à la vérité. La mise à pied concerne les secteurs qui ne peuvent plus poursuivre leurs activités et je ne pense pas qu’elle serait accordée à ceux qui souhaitent décider de manière autonome de stopper l’activité. Nous avons également demandé la création d’un fonds de solidarité d’accompagnement. à la caisse, pour protéger les fagots, les faibles revenus et la partie apicale de l’amateurisme masculin et féminin. Le dialogue avec la Ligue se poursuivra en espérant qu’il y aura loyauté dans les relations “.