AIC, l’agenda d’aujourd’hui. A 14h00 conseil d’administration, puis confrontation avec la Serie A

Journée très importante aujourd’hui pourAIC, l’union des footballeurs, appelée à intervenir pour sauvegarder le présent et l’avenir du football italien: la coupure des engagements est le sujet du jour, notamment pour la Serie A. A 14 ans, révèle Sky, le conseil d’administration de l’Association italienne des footballeurs est attendu, à 17 ans, une première confrontation entre les représentants des clubs et l’AIC elle-même, et enfin, en début de soirée, la confrontation attendue entre la Serie A League et à nouveau l’AIC, évidemment lors d’une conférence téléphonique.