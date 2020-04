AIC, le président Tommasi s’exprime: “Trois conditions sont nécessaires pour retourner sur le terrain”

“Nous espérons qu’il y aura des conditions pour retourner sur le terrain, mais lundi nous avons fait face à cette perspective pour la première fois. Et nous avons dit que nous sommes prêts à faire notre part pour sauver le système.” Mots et pensées de Damiano Tommasi, président deAIC qui a publié une interview avec les cahiers du journal ‘Libero’. “Tout d’abord, il doit y avoir une perspective qui manque aujourd’hui. Pour le moment, les gens doivent limiter nos mouvements, pourquoi devons-nous faire sortir les joueurs de la maison? Pour une saison qui n’est pas connue si elle reprendra? Cela n’a aucun sens de retourner sur le terrain pour” espérer “. En effet, il existe un danger d’autres positivité qui bloquent tout. Et il faut comprendre les effets de l’infection sur le fitness sportif: Pepe Reina a avoué avoir senti un manque d’oxygène pendant 25 minutes …

Tommasi a ensuite expliqué les trois conditions nécessaires pour retourner sur le terrain: “1) que l’urgence est terminée, et nous vous souhaitons à tous. 2) Si vous recommencez à jouer, cela doit être pour terminer la saison au-delà du 30 juin, car il reste encore beaucoup de matchs. Choisir promu et relégué à la table est

compliqué, parlons des investissements importants comme dans le cas de Bénévent. 3) Vous devez pouvoir voyager en toute sécurité, car il ne s’agit pas seulement de

former mais déplacer 50 personnes deux fois par semaine – le rythme sera le même – dans ce qui est maintenant la zone rouge “.