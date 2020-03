AIC, reporter toutes les assemblées électives de l’association

à Damiano Tommasi, président AIC, il est impensable de reprendre les championnats au moins jusqu’à fin mai, et donc aussi les activités électives de la Fédération italienne de footballeurs, prévues pour avril, sont officiellement reportées à une date ultérieure.

Voici la note officielle:

Compte tenu de la nécessité d’appliquer le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de Covid-19 et en particulier les interdictions en vertu du décret législatif 23 février 2020 n. 6 et décrets d’application, l’Association des footballeurs italiens annonce que l’Assemblée élective, initialement fixée au 27 avril p.v., est suspendue et reportée à une date ultérieure; pour cette raison, les délais de dépôt des candidatures conformément à l’art. 16 Les statuts sont également considérés comme suspendus.

L’AIC annonce que la suspension des délais de dépôt des candidatures a également été ordonnée, ainsi que la suspension et le report des réunions du secteur amateur pour l’élection des délégués des joueurs qui ont le droit de participer à la prochaine Assemblée. AIC électif.

Enfin, l’AIC annonce que la suspension des délais de soumission des candidatures ainsi que la suspension et le report des assemblées pour l’élection des trois hauts délégués habilités à participer à la prochaine Assemblée élective de l’AIC a été ordonné.