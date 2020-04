“AIC toujours présent. Tournage? Par rapport aux Pros nous avons plus de dates mais de sécurité …”

AFRAGOLA (NA). Pour deux saisons tricoté afragolese, le meneur de jeu né en 1983 Flavio Marzullo à nos microphones, il nous raconte comment se déroule l’arrêt forcé. Dans le chat avec le joueur de football rossoblu de nombreux points de réflexion, entre remboursements du chaos et reprise d’activités qui pour les amateurs semblent de plus en plus impraticables au fil des jours.

“Ce fut une belle course pour nous cette année, depuis la première place du classement du championnat et avec la possibilité réelle de disputer un quart de finale de la Coupe nationale italienne. Nous avons remporté la coupe au niveau régional, c’était une grande joie pour les clubs et les supporters, une première fois qui avait apporté beaucoup d’enthousiasme et de joie. – Marzullo fait remarquer – Il y avait une grande envie d’écrire l’histoire, parmi nous, les footballeurs, nous nous sentons tous les jours parce que, même si c’est difficile, dans nos cœurs il y a toujours une lueur d’espoir pour la récupération “.

TIR DIFFICILE MAIS …

Comparaisons entre les clubs et les représentants des joueurs, nous essayons d’établir un point de départ pour la récupération, en gardant à l’esprit que tout dépendra de l’accord des autorités sanitaires: “Ces dernières semaines, il y a eu des appels vidéo avec les capitaines du groupe A, l’espoir est de reprendre le jeu mais seulement lorsque les bonnes conditions sanitaires pourront être garanties. Les amateurs, par rapport au Pro, pourraient également avoir un avantage: nous n’avons pas de contraintes de date car les compétitions internationales sont absentes, donc la saison pourrait s’étendre jusqu’à fin juillet et peut-être recommencer en octobre de l’année prochaine. En tout cas, il faut laisser le temps aux entreprises de se réorganiser de ce point de vue, en tant qu’amateurs on peut probablement attendre encore quelques semaines, mais au final on ne peut manquer de prendre en compte l’avis des entreprises dans la reprise ».

QUESTION SALAIRE, AFRAGOLES VERTUEUX

De nombreux joueurs entre Serie C et amateurs traversent une phase de grande précarité, l’urgence du Coronavirus a bloqué tous les championnats et il n’y a toujours pas d’accord sur les salaires entre clubs et membres: “En ce qui nous concerne, l’Africain a toujours été exceptionnel et jusqu’à présent, tous les engagements ont été respectés. Tout en restant à la maison, nous avons reçu des remboursements comme toujours, le président Niutta et ses associés ont été exceptionnels et l’équipe et le personnel n’ont jamais disparu. Au niveau organisationnel, l’entreprise s’est adaptée au moment présent, avec des formations distribuées à domicile et contrôlées par le personnel avec un grand professionnalisme. – souligne Marzullo – Aujourd’hui, nous sommes l’une des rares équipes en Campanie où nous sommes en ordre, et il en a toujours été ainsi depuis le début. Dans l’équipe, nous avons de nombreux footballeurs importants qui vivent du football, pour cela, nous ne pouvons que remercier toute la société, nous savons clairement que plus vous continuez, plus il est difficile de reprendre. En tant qu’afragolais, il est clair que nous aimerions célébrer la promotion sur le terrain, mais une tragédie comme celle que nous vivons conduira probablement à la cristallisation de tout ».

CONTRIBUTION DE L’AIC ET RISQUES DE RECOUVREMENT

Grand travail de l’AIC au service des jeunes, mais les doutes grandissent de jour en jour sur la reprise chez les amateurs: «Malheureusement nous ne prenons pas la décision de continuer ou pas, mais les autorités sanitaires par rapport au virus, nous attendons tous que la situation s’améliore de jour en jour. Recovery? En Serie A, ils peuvent y penser car il y a des contrôles quotidiens qui peuvent être effectués, mais chez les amateurs tout est plus compliqué et les risques pour la santé des garçons sont très élevés. Le redémarrage ou non dépendra de l’évolution du virus et ensuite les organes en charge décideront, nous continuerons à nous entraîner et espérons dans nos cœurs que tout va diminuer. – explique Marzullo – En Campanie, il y a un mouvement important chez les amateurs et au niveau national, nous avons toujours eu notre mot à dire, l’AIC est présente à cet égard et nous, footballeurs, avons aujourd’hui demandé une sorte de fair-play pour les clubs. Cette année, la boîte de Pandore a été découverte, l’urgence du Coronavirus n’a pas seulement touché les garçons, mais tout le mouvement amateur de Campanie. Nous parlons d’une large tranche de footballeurs qui font tourner l’économie et maintenant ils ont peur de faire face à l’avenir, ces dernières années, D a conclu un contrat d’abord annuel puis pluriannuel, avec des plafonds maximaux, mais à partir de l’Excellence, il n’y a pas de “n’est pas une protection et de nombreuses familles la risquent.”

La crise n’est pas une excuse mais …

De nombreuses réalités soutiennent les athlètes et le personnel, mais les épisodes négatifs ne manquent pas avec de nombreux enfants en difficulté extrême: “Aujourd’hui, avec l’urgence, il y a la peur d’aller de l’avant, si vous perdez vos remboursements et que vous ne jouez pas, vous avez besoin de bon sens à la fois une partie des présidents et des acteurs de trouver peut-être des accords à mi-chemin. Les reçus ont été perdus, l’aide de sponsors qui ont pu aider, mais maintenant toutes les parties impliquées ont besoin de bonne volonté pour ne pas laisser les enfants et les familles seuls. – admet le meneur de jeu rossoblu – Il faut comprendre qu’il n’y a pas de positions opposées, des idées sont nécessaires pour protéger à la fois les clubs et les joueurs, capitaines et représentants de l’AIC se sont affrontés sur ces questions ces dernières semaines. La crise ne peut devenir une excuse pour ne pas rembourser, tant qu’il y a une performance, les engagements doivent être tenus, il y a beaucoup d’amis qui n’ont pas encore reçu des mois avant la crise sanitaire “.

MESSAGE À LA FIGC

Dernier commentaire avec un message réservé à la FIGC: «Un mouvement aussi important et important que celui des amateurs ne peut pas disparaître, les professionnels peuvent récupérer des fonds pour mettre en place des mesures de soutien aux catégories mineures, je pense que c’est le moins qui puisse être fait. En A, il y a des chiffres assez différents, et la Fédération ne peut pas s’en laver les mains, ce serait dommage. Premier League? Belle initiative, je ne comprends pas pourquoi nous avons toujours du mal à mettre en œuvre certaines mesures “.