“AIC union forte, décision non imposable”

ROME. Un autre est attendu entre aujourd’hui et demain sommet entre la FIGC, l’AIC, l’AIAC et les ligues de football italiennes de A à D, à l’étude possibilité de réduire les salaires des joueurs en cette période d’inactivité. Ces derniers jours, le président de la FIGC, Gabriele Gravina, et celui de l’AIC, Damiano Tommasi, ont pris la parole, mais à plusieurs reprises de nombreux visages bien connus de notre football ont eu leur mot à dire sur cette hypothèse.

COUPES NÉCESSAIRES

Aux microphones de Il Corriere dello Sport, leavocat Mattia Grassani il en a dit, d’après son expérience sur le sujet: “Des coupes sont possibles et la réduction des émoluments a été envisagée dans la loi, nous vivons une situation difficile et l’interruption de toutes les activités par le gouvernement est l’exemple le plus classique de l’impossibilité supervisée de la performance. – admet le juriste – Un club ne peut pas payer le montant total de l’engagement à un footballeur qui s’il ne s’entraîne pas et ne joue pas, mais l’AIC est un syndicat fort et ne peut certainement pas imposer individuellement la réduction à ses affiliés ».

AIC DISPONIBLE MAIS …

Le président de l’AIC, Damiano Tommasi, a déclaré ces derniers jours qu’il était possible sur cette éventualité: «Des coupures? J’espère que nous trouverons un moyen de les faire devenir loi, il est clair que je ne peux pas entrer dans le fond des pourcentages mais une solution doit être trouvée à la fois pour l’inactivité actuelle et pour l’hypothèse d’un arrêt définitif “.

NOEUD DE CONTRAT

Championnats au-delà du 30 juin, nœud des contrats: “Le bon sens sera de la part de tous les membres, entre autres des entraînements et des compétitions en juillet représenteraient une sorte d’extraordinaire qui n’est actuellement pas prévue dans les contrats. J’imagine qu’on peut arriver à un accord pour le bien de tous, une sorte de compensation entre les clubs et les joueurs “.