Aiden McGeady se joint à Charlton Athletic pour un prêt de Sunderland

SHREWSBURY, ANGLETERRE – 26 OCTOBRE: Aiden McGeady de Sunderland au cours de la Sky Bet League One match entre Shrewsbury Town et Sunderland à Montgomery Waters Meadow le 26 octobre 2019 à Shrewsbury, en Angleterre. (Photo par Ian Horrocks / Sunderland AFC via .)

Charlton a donné le coup d’envoi de la journée de transfert aux premières heures du matin en signant l’ailier de Sunderland Aiden McGeady en prêt pour le reste de la saison.

Charlton Athletic Sign Ailier de Sunderland Aiden McGeady

L’accord

McGeady devient le deuxième joueur à arriver à The Valley cette fenêtre, après l’ajout d’André Green plus tôt dans le mois.

McGeady était tombé en disgrâce au côté de la Ligue 1 Sunderland, avec un mouvement toujours probable en janvier.

L’international de la République d’Irlande apporte une riche expérience avec lui, ayant déjà participé au championnat par le passé avec Sunderland, Sheffield Wednesday et Preston North End.

En plus de cela, McGeady apporte une expérience de la Premier League et de la Ligue des Champions ayant joué pour Everton, Celtic et Spartak Moscou plus tôt dans sa carrière.

McGeady devrait s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers aujourd’hui et sera disponible demain lorsque Charlton, l’hôte en difficulté Barnsley, dans un match de championnat.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Web du club à propos de cette décision, le directeur de Charlton, Lee Bowyer, a déclaré: «Faire venir quelqu’un avec sa qualité va ajouter à l’équipe. La saison dernière, nous avons évidemment joué contre eux à trois reprises et c’est un joueur exceptionnel. Il apporte des buts, il apporte des passes décisives, il est quelqu’un qui peut faire quelque chose à partir de rien.

«Il a de l’expérience, il a joué en Europe et pour son pays. Nous faisons venir un très bon joueur expérimenté. Venir en fin de saison peut être important, Darren Pratley l’a montré lors des matches de barrage la saison dernière. »

Le directeur du football du club, Steven Gallen, a ajouté: «Je suis content. C’est quelqu’un que je suis personnellement depuis des années en le regardant jouer pour l’Irlande et le Celtic en particulier. Nous l’avons bien vu l’année dernière car nous avons joué contre lui plusieurs fois. Nous voulions que quelqu’un attaque et que quelqu’un excite et je suis heureux que nous ayons Aiden. “

Photo principale

