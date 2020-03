NOLA (NA). Il y a quelques minutes, le Nola Calcio a relancé son soutien à l’hôpital de la ville qui, comme de nombreux autres établissements de santé en Italie et dans le monde, lutte contre Covid-19. Course la plus importante de l’année, les Bruniens se sont alignés aux côtés de leur propre peuple.

Le poste Nous aidons Nola, Nola Calcio rejoint également: “Ensemble pour gagner le match le plus important” est apparu en premier sur Le reste du football.