Aitor Karanka cire-lyrique pour un as des loups de 18 M £ – HITC

L’attaquant des Wolverhampton Wanderers Adama Traoré est l’un des attaquants les plus redoutés de la Premier League.

Aitor Karanka a fait un discours lyrique sur l’ailier des Loups Adama Traoré et a affirmé que le potentiel qu’il avait était «incroyable».

S’adressant à Sky Sports News (03/02/2020 12:25 pm), Karanka, qui dirigeait l’homme bien amélioré des Wolves à Middlesbrough, a hautement apprécié la star de la Premier League.

“La première chose est qu’il est un enfant incroyable”, a déclaré Karanka à Sky Sports. «Lorsqu’il était avec nous à Boro, il avait 19 ou 20 ans et c’était ce genre de joueur qui était un plaisir à gérer.

«Il était toujours prêt à écouter. Toujours prêt à apprendre. J’ai eu une séance avec lui tous les deux ou trois jours au cours de la semaine. J’essaie de le gérer le mieux possible et j’ai fait une erreur parce que je voulais l’avoir juste à mes côtés quand il jouait.

“Je parlais à d’autres joueurs et ils m’ont dit que” Gaffer, ne pensez-vous pas qu’il vaut mieux lui donner la liberté “, et ils avaient raison car il a commencé à jouer plus librement. Maintenant, son amélioration a été incroyable. À coup sûr, il peut faire plus.

Sur le physique de Traoré: «Avec Adama, il avait son propre coach de fitness et j’organise une rencontre avec son coach de fitness et avec notre coach de fitness. Et je lui ai dit: «Écoutez, nous avons un dialogue. Regardez, nous devons juste pousser. Je ne veux pas que tu sois un coach incroyable car Adama est le meilleur. Ou mon coach de fitness veut lui donner le meilleur de lui-même. Nous devons travailler ensemble “- le potentiel qu’il a est incroyable.”

Cela a été un voyage pour Traoré ces dernières années. Il a commencé sa carrière à Barcelone, mais à l’adolescence, il a signé pour Aston Villa en 2015.

Ce fut un grand réveil pour le speedster car il a subi une relégation avec la tenue des Midlands et a ensuite été capturé par Karanka la saison suivante.

Après avoir fait des améliorations au Riverside, à la fois sous Karanka et Tony Pulis, les Wolves l’ont recruté pour un montant de 18 millions de livres sterling, comme l’a rapporté BBC Sport.

Alors que Traoré montrait des signes d’amélioration, il n’avait pas vraiment franchi la prochaine étape de sa carrière, mais depuis le début de cette campagne actuelle, il a été une machine absolue, et maintenant il est passé à un autre niveau.

L’amélioration claire et évidente de son jeu a été sa dernière balle, mais sa prise de décision et son sang-froid dans le dernier tiers sont aussi dangereux que sa vitesse et sa puissance qui empêchent les arrières latéraux de s’éveiller la nuit.

