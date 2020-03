Ajax, bonne nouvelle pour Nouri: maintenant mangez et soyez conscient. Le frère: «Il va mieux» Estero

Le 8 juillet 2017, lors d’un match amical entre son Ajax et le Werder Bremen, le milieu de terrain né en 1997 Abdelhak Nouri elle est tombée dans le coma après un arrêt cardiaque, pour se réveiller un an plus tard. Aujourd’hui, enfin, une bonne nouvelle arrive: le talent hollandais d’origine marocaine est revenu manger et peut également rester en fauteuil roulant. Une bouffée d’air frais qui arrive à un moment compliqué.

LES MOTS DU FRÈRE – “Nous prenons soin de lui – a déclaré son frère Abderrahim, qui a annoncé la nouvelle, invité de l’émission néerlandaise De Wereld Draait Door – je dois dire que depuis qu’il est rentré, il va beaucoup mieux. Il a compris où il est, il mange , dort, rotule, mais ne peut pas sortir du lit. Cela dépend de nous, mais les bons jours, nous pouvons lui parler. Parfois, il est ému, mais souvent il sourit. Et à ces occasions, vous appréciez vraiment l’importance d’un sourire ” .