Ajax vs PSV LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 21 Eredivisie 2019-2020

Un grand match de puissance à puissance nous attend ce dimanche 2 février le 21ème jour de la Eredivisie 2019-2020, quand il Ajax Cherchez à profiter de leur condition pour remporter la victoire qui les rapproche du titre, mais ils recevront un PSV Ils essaieront de reprendre leur souffle après les mauvais moments qu’ils vivent, mais ils ont beaucoup à améliorer s’ils aspirent à surprendre à l’Amsterdam Arena.

Time and Channel Ajax vs PSV

Siège: Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Pays-Bas

Heure: 16 h 45 depuis la Hollande. 9 h 45 du Mexique et d’Amérique centrale. 10h45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 12 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. 7 h 45 PT / 10 h 45 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN au Mexique, en Argentine et dans le reste de l’Amérique latine.

Ajax vs PSV LIVE

L’image de Ajax Il a réalisé un bon tournoi, se maintenant le favori dans le titre, même si c’est aussi une réalité qui est devenue moins bonne et il les exhorte à gagner ce dimanche. Après 20 dates, 15 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites, les trois défaites sont survenues lors de leurs 5 derniers matchs.

Ajacieden Ça vient d’un coup le jour dernier quand je dois visiter le Groningue en défaite 2-1 pour soulever des doutes sur l’équipe, qui n’a pas eu Edson Alvarez Lors des derniers matchs.

De son côté, le PSV Cela a été l’une des déceptions d’être presque hors de la lutte pour le titre et avec un très mauvais niveau. Ils ajoutent 10 victoires, 6 nuls et ont été battus 4 fois.

Les Les agriculteurs Ils n’ont pas passé un bon moment la journée dernière quand ils ont dû recevoir Twente dans un affrontement qui semblait gagner avec un but de Denzel Dumfries à 61, mais à 3 minutes de la fin, ils étaient à égalité pour la finale 1-1.

Les deux Ajax comme lui PSV Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de reprendre leur souffle après les moments difficiles qu’ils vivent; Dans le tableau général, nous trouvons Ajacieden en tant que leader avec 47 points, tandis que le Les agriculteurs cinquième avec 36 unités mars dans ce Eredivisie. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Ajax vs PSV.

Ajax vs PSV LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 21 Eredivisie 2019-2020