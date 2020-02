Al-Khelaifi a enquêté pour corruption: “L’affaire a déjà été définitivement close”

Les allégations de corruption introduites par la justice suisse concernant les relations avec la FIFA concernant le transfert des droits de diffusion de la prochaine Coupe du monde et de la Coupe des Confédérations (Cliquez ici pour plus de détails, Nasser Al-Khelaifi, Président du PSG et directeur de BeIn Media Group, a publié une note publiée par des collègues de l’Associated Press: “Les soupçons de corruption ont été annulés et l’affaire définitivement close – explique dans le long communiqué le numéro un du PSG – S’il reste une situation technique secondaire, elle reste en suspens, mais je m’attends à ce que tout cela se révèle totalement infondé.

Ci-dessous, le post Twitter du journaliste d’Associated Press Rob Harris avec le texte intégral de la note de Nasser Al-Khelaifi:

Nasser Al-Khelaifi sur le cas suisse:

“J’ai été blanchi de tout soupçon de corruption et l’affaire a été classée définitivement et définitivement. Bien qu’une charge technique secondaire reste en suspens, je m’attends à ce que ce soit complètement sans fondement “pic.twitter.com/CT8LcdcGIY

