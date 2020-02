Al Khelaifi accusé de corruption

Le parquet suisse a publié un communiqué accusant Nasser al-Khelaïfi de corruption, président du Paris Saint-Germain. Ils parlent également de l’un des anciens directeurs de la FIFA, Jérome Valcke pour sa possible participation à des pots-de-vin liés aux droits de télévision des Coupes du monde de 2026 et 2030.

L’agence suisse dit qu’Al-Khelaifi a convaincu Valcke de “commettre une mauvaise gestion criminelle aggravée“et, de cette manière, mettre la main sur droits de télévision des Coupes du monde de football et de la Coupe des confédérations disputé tous les quatre ans étant toujours l’été avant chaque Coupe du monde.

Jérome Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA, a été accusé de corruption et de falsification de documents de profiter de sa position et de son influence au sein de la FIFA. Selon l’acte d’accusation, “entre 2013 et 2015 Valcke Il a usé de son influence en tant que Secrétaire Général de la FIFA en faveur des partenaires médias de son choix dans les processus d’attribution des droits de transmission“pour l’Italie et la Grèce d’importants événements de football prévus dans la période 2018-2030. En échange, le directeur de la FIFA a reçu trois paiements d’une valeur de 1,25 million d’euros, a fait savoir le parquet.

Le processus de recherche a commencé en 2017 lorsque les bureaux de la chaîne de télévision BeIN Sport étaient enregistrés en Espagne, en Italie et en France. Nasser bin Al-Khelaifi est également président de BeIN Media et d’autres organisations telles que la Fédération qatarienne de tennis.

Le président bien connu a déjà déclaré devant la justice et a nié toute relation frauduleuse avec Valcke: “Je suis venu en Suisse pour expliquer ce qui se passe. J’ai répondu à toutes les questions posées. Je n’ai rien à cacher, je suis à sa disposition au cas où le procureur suisse voudrait me citer à nouveau. Je suis venu ici très calme et je rentre à Paris en toute conscience“il a commenté son départ.