Alan Brazil affirme qu’il a été informé d’un problème aux Rangers survenu à Dubaï – HITC

Les Rangers ont 13 points de retard sur le Celtic dans le tableau de Premiership après les résultats de mercredi.

Alan Brazil a affirmé qu’il y avait une “scission” dans le camp des Rangers, depuis leur pause hivernale à Dubaï, alors qu’ils perdaient 13 points derrière le Celtic à la table de la Premiership mercredi soir.

Le présentateur de talkSPORT a affirmé que Steven Gerrard “quittera” le club d’Ibrox, mais il ne peut pas voir le Gers limoger les Anglais après avoir été battu par Hamilton, menacé de relégation, sur son sol.

Au cours de la première moitié de la saison, tout se passait bien pour les Rangers, y compris battre le Celtic à Parkhead, mais tout comme la campagne précédente, les choses ont mal tourné depuis le début de l’année.

S’exprimant lors du petit-déjeuner sportif d’Alan Brazil sur talkSPORT (05/03/2020 à 6 h 15), l’hôte Celtic-daft, a partagé ce qu’on lui a dit sur les Rangers et ce voyage à Dubaï.

“J’étais vraiment préoccupé par ce qui se passait à Ibrox”, a déclaré le Brésil à talkSPORT. “Je pense qu’il [Gerrard] pourrait aller. Je pense qu’il pourrait s’éloigner, Steven.

“Tout ce que je peux dire, c’est, et Ally [McCoist] est avec moi demain, donc Ally devrait en savoir beaucoup plus que moi, mais on me dit que Dubaï ne s’est pas bien passé et qu’il y a une scission dans le camp. Mais c’est remarquable. Ils ont bien joué en finale de coupe et ont perdu. Puis ils ont battu le Celtic à Parkhead. Ils ont bien fait en Europe, mais la Premier League a été un désastre pour eux.

“Je me demande si Steven va dire” ça ne marche pas et je ne reçois pas le respect “. On me dit qu’il y a une scission, mais je ne sais pas, vous entendez toutes ces choses.

“Eh bien, le Celtic a marqué un but tardif, mais c’est [the title race] c’est fini maintenant, non?! C’est fini – Il n’y a aucune chance qu’il soit renvoyé, mais il a de grandes chances qu’il s’éloigne. »

Une grâce salvatrice pour Gerrard et ses joueurs est leurs performances en Europa League et le fait qu’ils sont toujours en compétition.

S’ils devaient subir une sortie d’Europe au cours des prochaines semaines, il serait intéressant de voir à quoi ressemblera la réaction envers Gerrard.

C’est quelqu’un qui a toujours fait front lorsque les Rangers ont produit de mauvaises performances, mais cela s’est produit trop souvent récemment.

