AlandHaaland mange Ney et Mbappé à Westaflia

Victoire de 2 buts à 1 du Borussia Dortmund dans le Signal Iduna Park devant un PSG qui laisse à nouveau, comme chaque année, de nombreux doutes en Champions.

Trois mots: Erling Braut Haaland.

Un doublé norvégien quitte le PSG lors du match aller des huitièmes de finale de la rencontre entre le Borussia Dortmund et le PSG. Neymar, qui a commencé, a marqué le but parisien qui laisse Tüchel vivant pour jouer dans la capitale française. Cependant, des semaines se sont déplacées à Paris après le nième spectacle de fragilité de la compétition continentale. Le PSG peut-il remporter la Ligue des champions? Jouer comme ça: Non.

Un élu venu du nord

Haaland est spécial. Une première en Ligue des champions qui est entrée dans l’histoire avec le Red Bull Salzburg et est en passe de continuer à le faire habillé de jaune. Première rencontre au Signal Iduna Park en Ligue des champions, face au PSG de Neymar et Mbappé et dont il a été la star. Deux buts qui permettent à Dortmund de rêver de qualification et, incidemment, au reste des fans de football, avec un avenir de légende devant leurs yeux. Etonnant.

Dortmund, à la recherche d’un Neymar Jr …

Les Allemands ont été durement employés dès la minute 1 avec l’objectif clair d’arrêter les stars du PSG, notamment Neymar. Emre Can a pris le Brésilien jusqu’à deux fois avant de voir comment les mauvais arts de ses adversaires n’étaient pas punis de cartons jaunes dans les premières minutes.

… dans un jour de lumières et d’hommes

Le Brésilien est apparu quand ils avaient le plus besoin de lui avec un objectif qui leur permet d’arriver avec des options sur le chemin du retour. Cependant, le Brésilien a été erratique tout au long d’une rencontre qui s’est déshabillée qui n’était peut-être pas en mesure de recommencer depuis le début. Sa condition physique s’inquiète, comme d’habitude, à l’approche de la phase décisive de la saison. L’anniversaire de sa sœur? Oui, ça aussi.