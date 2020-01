AlandHaaland part du banc

FLASH: Borussia Dortmund n’emploiera pas sa signature star depuis le début.

Erling Haaland devra attendre au moins un jour de plus pour débuter avec le Borussia Dortmund, puisque Lucien Favre a décidé de le faire remplacer pour le rendez-vous contre le 1.FC Köln. Cependant, avec Reus, Sancho, Hazard et Brandt, les Negriamarillos commencent avec suffisamment d’artilleurs dans leurs rangs pour que le numéro 13 du classement soit plus qu’inquiétant.

🐝 Die # BVB-Startelf für #BVBKOE! 👏 pic.twitter.com/ypgDhJoM9j

– Borussia Dortmund (@BVB) 24 janvier 2020